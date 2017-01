WashingtonUS-Präsident Donald Trump drängt die großen Pharma-Konzerne, ihre Produkte stärker in den USA herzustellen. „Ich will, dass Sie in den USA produzieren“, sagte er am Dienstag nach einem Treffen mit den Chefs führender Firmen der Branche. In den USA könnten viele Milliarden Dollar gespart werden – über niedrigere Preise und mehr Innovationen.

Trump kündigte zudem an, für niedrigere Arzneimittelpreise und straffere Genehmigungsverfahren zu sorgen.