PekingDer US-Flugzeugbauer Boeing will noch in diesem Monat mit dem Bau seines ersten Werkes in China beginnen. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete, werden die Bauarbeiten für die Anlage, die in Kooperation mit dem chinesischen Flugzeugbauer Comac entsteht, bis Ende März in der ostchinesischen Stadt Zhoushan starten.

Da es sich um ein Auslieferungswerk handelt, werden die Flugzeuge der Amerikaner auch künftig nicht komplett in China gebaut, sondern nur mit Sitzen oder anderer Inneneinrichtung ausgestattet. 100 Boeings vom Typ 737 sollen aus Zhoushan laut Xinhua zunächst pro Jahr an Kunden ausgeliefert werden.