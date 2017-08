Besonders Bewohner sehr dicht besiedelter Regionen plädieren für mehr Strenge, berichtete das Blatt vorab. 80,6 Prozent wünschen sich hier eine härtere Gangart. In dünn besiedelten Regionen fordern in der nach Angaben der Zeitung repräsentativen Online-Umfrage immer noch 70,8 Prozent weniger Rücksicht auf die Interessen der Industrie.

BerlinEine große Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge eine härtere Gangart der Politik gegenüber der Autoindustrie. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Tageszeitung „Die Welt“ zeigen sich 72,8 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass beim Thema Luftverschmutzung zu viel Nachsicht mit der Autoindustrie geübt wird.

In Berlin findet am Mittwoch der Diesel-Gipfel statt, bei dem Bundes- und Landesregierungen mit der Autoindustrie über die Verringerung der Abgasbelastung beraten. Die Konzerne kommen voraussichtlich an einer teuren Umrüstung der Motoren vorbei. Stattdessen müssen sich die Autobauer zu einem Software-Update zur Verringerung des Stickoxid-Ausstoßes verpflichten, wie es im Reuters vorliegenden Entwurf der Abschlusserklärung des Treffens heißt.