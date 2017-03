DüsseldorfUnter dem Druck der Energiewende will die Eon-Kraftwerksabspaltung Uniper mit ihren knapp 13.000 Beschäftigten die Gehälter kürzen und Jobs abbauen. Bei Verhandlungen mit den Gewerkschaften Verdi und IG BCE, die vergangenen Freitag begonnen haben, verlangt das Unternehmen dabei nach Medienberichten Einkommenskürzungen von insgesamt bis zu einem Viertel und den Abbau von 500 Stellen. Von Uniper gab es dazu unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen keine Bestätigung. „Einen tarifpolitischen Kahlschlag wird es mit uns nicht geben“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG BCE. Auch er ging nicht auf Details ein.

Konzern-Chef Klaus Schäfer hatte im vergangenen November bereits angekündigt, dass jede vierte Führungsposition in der Uniper-Verwaltung wegfallen soll. Uniper hat am Konzernsitz in Düsseldorf 1600 Mitarbeiter.