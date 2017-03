MoskauRussland hofft trotz US-Sanktionen auf eine stärkere Zusammenarbeit mit dem US-Mineralölkonzern Exxon Mobil. „Das Unternehmen soll ein überaus aktiver Teilnehmer auf dem russischen Markt bleiben und seine Arbeit in Russland fortsetzen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag der Nachrichtenagentur Tass zufolge in Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte sich am Donnerstagabend zum ersten Mal mit dem neuen Chef Darren Woods getroffen. Er hatte den Konzern Anfang des Jahres von Rex Tillerson übernommen, der nun US-Außenminister ist.