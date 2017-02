ParisFrankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Michel Sapin ist „fuchsteufelswild“ auf den Automobilkonzern PSA, der seit Monaten mit General Motors über die Opel-Übernahme verhandelt. Wie eine Sprecherin des Ministers dem Handelsblatt am Mittwochabend sagte, wusste er nichts von den laufenden Gesprächen zwischen PSA und GM.

Er habe am Mittwoch mit seiner deutschen Kollegin Brigitte Zypries telefoniert, die sich unzufrieden darüber geäußert habe, dass der französische Premierminister während seines Besuchs am Montag und Dienstag in Berlin nichts über die Pläne bezüglich Opel gesagt hatte. Der Grund dafür sei einfach: Der Premier selber sei nicht im Bilde gewesen.