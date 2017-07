FrankfurtDer US-Chemiekonzern Dupont profitiert kurz vor der Mega-Fusion mit dem Rivalen Dow Chemical von hoher Nachfrage in seinem Agrarchemiegeschäft. Die Erlöse in dem Segment, aus dem nahezu die Hälfte des Konzernumsatz stammt, zogen im zweiten Quartal um sieben Prozent an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dupont verkaufte mehr Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Insekten und Pilzen. Zudem kam den Amerikanern ein höherer Absatz von Sojabohnensaatgut in Nordamerika sowie eine gestiegene Nachfrage nach Sonnenblumen- und Maissaatgut in Europa zu Gute.

Dupont hebt sich mit der Entwicklung in seinem Agrarchemiegeschäft vom deutschen Konkurrenten Bayer ab, der sich kürzlich angesichts eines unerwartet schwachen Pflanzenschutzgeschäfts im wichtigen brasilianischen Markt von seinen Geschäftszielen für dieses Jahr verabschieden musste.