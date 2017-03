MünchenDer Baumaschinenbauer Wacker Neuson zeigt sich nach zwei schwachen Jahren für 2017 optimistisch. Der Umsatz werde im laufenden Jahr um bis zu sieben Prozent auf bis zu 1,45 Milliarden Euro zulegen, kündigten die Münchner am Donnerstag an. Die operative Marge werde auf bis zu 8,5 Prozent von zuletzt 6,5 Prozent 2017 optimistisch. Der Umsatz werde im laufenden Jahr um bis zu sieben Prozent auf bis zu 1,45 Milliarden Euro zulegen, kündigten die Münchner am Donnerstag an.

Die operative Marge werde auf bis zu 8,5 Prozent von zuletzt 6,5 Prozent zulegen. Im abgelaufenen Jahr hatten die Einnahmen des Herstellers von Mini-Baggern und Radladern bei 1,36 Milliarden Euro in etwa stagniert, der Gewinn war um 14 Prozent auf 57 Millionen Euro abgesackt.