Frankfurt/MontrealDas weitreichende Bündnis von Siemens und Bombardier im Zug-Geschäft könnte Insidern zufolge in zwei Wochen besiegelt werden. Die Verhandlungen seien beinahe abgeschlossen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Struktur steht“, sagte einer der Insider. Geplant seien zwei Gemeinschaftsunternehmen: eines für die Signaltechnik, an dem Siemens eine deutliche Mehrheit von etwa 80 Prozent halten werde, wie einer der Insider sagte. Im Geschäft mit Zügen sollen dagegen die Kanadier das Sagen haben; geplant sei eine Mehrheit von 51 Prozent für Bombardier. Geld fließe bei der Transaktion nicht. Die Mehrheitsverhältnisse waren lange umstritten.

Es wäre der dritte Anlauf von Siemens und Bombardier, sich im Zuggeschäft zusammenzutun. Der Aufsichtsrat von Siemens werde sich auf seiner Sitzung am 2. August mit dem Thema befassen, Bombardier berät bereits in der nächsten Woche darüber. Siemens und Bombardier wollten sich dazu nicht äußern.