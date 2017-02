New YorkDer Technologie-Dienstleister Accenture will 15.000 Stellen in den USA schaffen und damit einer Verschärfung der Visa-Regeln für ausländische IT-Fachkräfte vorbeugen. Das Unternehmen will nach Angaben vom Freitag 1,4 Milliarden Dollar investieren, um sein Personal in den USA zu schulen. Zudem sollen zehn Innovationszentren entstehen. Bis 2020 wird die US-Belegschaft den Plänen zufolge um 30 Prozent auf über 65.000 steigen.