Für Unitymedia ein Imagegewinn

Falls es wirklich zu dieser Übernahme kommen sollte - rein hypothetisch betrachtet - würde Vodafone in Sachen Kundenzahlen zur Telekom aufschließen. Das zeigt der YouGov Markenmonitor BrandIndex, in dem wir unter anderem regelmäßig fragen, von welcher Marke man Kunde ist. Nach einer gedanklichen Fusion würden 30 Prozent der Deutschen (ab 18 Jahren) angeben, Kunde beim diesem neuen Vodafone-Unitymedia-Konzern zu sein – der wäre dann bei dieser Kennzahl auch größter Anbieter in Deutschland. Schon allein deshalb, neben einiger Vorteile in der technischen Infrastruktur könnte Vodafone Interesse an Unitymedia haben.