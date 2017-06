Schon seit einiger Zeit bieten die Münchner Preisvergleiche für Haushaltsgeräte, Spielwaren, Elektronikartikel und Autoteile an. Ähnlich wie beim Marktplatz von Amazon , schickt Check24 die Kunden nicht auf die Website des Anbieters. Vielmehr schließen sie den Kauf auf der Check24-Seite ab. Beim Geschäft mit Möbel würde Check24 Angebote von großen Möbelhäusern wie Ikea oder Segmüller vergleichen. Die Shoppingsparte des Unternehmens wächst deutlich kräftiger als die übrigen Bereiche.

Das Münchner Vergleichsportal Check24 will sein Angebot erweitern. Nachdem das Unternehmen mit einem Umsatz von zuletzt rund 500 Millionen Euro und gut 1000 Mitarbeitern inzwischen auch Pauschalreisen und Kredite vermittelt, steigt Check24 jetzt ins Geschäft mit Möbel und Schmuck ein. Damit wandelt sich das Unternehmen immer mehr vom reinen Vermittler von Versicherungen sowie Strom- und Handytarifen hin zu einem Shoppingportal und attackiert damit Anbieter wie Rocket Internet oder Home24, einem Online-Anbieter für Möbel.

Im Rahmen des Einstiegs ins Geschäft mit Möbel und Schmuck will Check24 einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investieren und denkt auch über einen Zukauf nach. „Wir befinden uns in konkreten Gesprächen“, sagt Check24-CEO Christoph Röttele. Die Entscheidung, ob das Unternehmen das Geschäft mit Schmuck und Möbel alleine oder mit Hilfe einer Akquisition aufbaut, soll in den kommenden Wochen fallen.