AmsterdamDer niederländische Chip-Ausrüster ASML profitiert von der derzeit weltweit starken Nachfrage nach Speicherchips. Der Umsatz legte im abgelaufenen Quartal stärker als erwartet auf 2,1 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr prognostiziert das Unternehmen, das Maschinen für Chiphersteller wie Samsung oder Intel baut, ein Umsatzplus von einem Viertel. Im Geschäft mit Speicherchips sei sogar ein Plus von 50 Prozent möglich, erklärte ASML-Chef Peter Wennink am Mittwoch. "Unsere Einschätzung ist, dass die positiven Geschäftstrends aus dem Jahr 2017 auch im kommenden Jahr anhalten." An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Papiere legten vier Prozent zu.