MünchenDer Chipentwickler Dialog Semiconductor will mit einem Zukauf in den USA sein Geschäft mit Technik für das Internet der Dinge stärken. Das deutsch-britische Unternehmen übernimmt für 276 Millionen US-Dollar (rund 235 Millionen Euro) in bar die kalifornische Firma Silego, die Chips mit mehr Funktionen auf weniger Fläche anbietet, wie Dialog am Donnerstag mitteilte. Der Kaufpreis könne sich um bis zu 30,4 Millionen Dollar erhöhen, wenn bestimmte Umsatzziele erreicht werden, sagte eine Dialog-Sprecherin. Silego visiert mit seinen rund 235 Mitarbeitern 2017 einen Umsatz von mehr als 80 Millionen Dollar an. Dieser solle bis 2020 jährlich um rund 15 Prozent zulegen. Wieviel Gewinn der Chipentwickler aus Santa Clara einfährt, blieb offen.