DüsseldorfIn der Natur wächst eine giftige Pflanze angeblich immer in der Nähe von seinem Heilmittel. Auch in der Konzernlandschaft scheint sich dieses Prinzip zu bewahrheiten. So etwa bei der Deutschen Telekom. Da heißt es in den am Donnerstagmorgen veröffentlichten Bilanzzahlen zum vergangenen Geschäftsjahr zunächst, der Konzernüberschuss sei um fast 18 Prozent auf fast 2,7 Milliarden Euro zurückgegangen.

Grund dafür ist eine Beteiligung am britischen Telekomkonzern BT, dessen Aktie nach dem Brexit-Votum massiv an Wert verloren hat. Die Telekom hält 12 Prozent an dem Unternehmen. 2,2 Milliarden Euro muss der Bonner Konzern nun abschreiben.