Timotheus Höttges ist ein Telekom-Chef, der allergrößten Wert darauf legt, dass die Finanzziele eingehalten werden. Auch bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag lautet die Botschaft, dass die Deutsche Telekom auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblickt. "Wir hatten ein Superjahr", jubelt Höttges. "Nennen Sie mir einen Konkurrenten, der bessere Zahlen vorlegen kann".

Tatsächlich stieg der Umsatz um 5,6 Prozent auf 73,1 Milliarden Euro, der operative Gewinn um 7,6 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro und der Free Cash Flow sogar um 8,6 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. So weit, so gut - könnte man meinen. Aber ist jenseits von T-Mobile US, die derzeit alle Pläne übertrumpft, wirklich alles in Butter beim Magenta-Riesen?