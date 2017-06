„Sky hat irreführend behauptet und damit geworben, dass alle Spiele in der kommenden Saison ausschließlich auf den Sky-Plattformen verfügbar sein werden“, begründete Discovery/Eurosport am Dienstag das juristische Vorgehen. „Nach unserer Ansicht führen solche Aussagen von Sky Millionen von Sportfans in Deutschland in die Irre.“

HannoverDiscovery und Sky streiten weiter um die Fußball-Bundesliga. Der US-Konzern hat dem deutschen Pay-TV-Anbieter per einstweiliger Verfügung Werbeaussagen verbieten lassen. Hintergrund des jüngsten Streits ist, dass das Discovery-Tochterunternehmen Eurosport von der kommenden Saison an 45 Spiele live und exklusiv überträgt. Bis zum Ende der abgelaufenen Spielzeit durfte Sky die komplette Liga live zeigen und warb unter anderem mit dem Slogan „Alle Spiele – alle Tore“.

Neben 40 Punktspielen darf Eurosport von der kommenden Saison an vier Relegationspartien sowie den Supercup live und exklusiv übertragen. Sky zeigt alle anderen Partien in voller Länge. Von den 30 Freitagsspielen sowie den je fünf Partien am Sonntag (13.30 Uhr) und am Montag (20.30 Uhr) darf der Marktführer unter den Pay-TV-Sendern nur noch in Zusammenfassungen berichten.

Das Problem dahinter ist, dass Sky-Kunden bis Ende Januar das komplette Eurosport-Programm ohne zusätzliche Kosten sehen konnten. Nach einem ersten Streit, der auch in Großbritannien ausgetragen wurde, erzielten die beiden Medienunternehmen auf den letzten Drücker eine Teil-Lösung - doch diese schloss explizit die Bundesligaspiele aus.

„Die Gespräche zu den 45 Spielen des Bundesliga-Rechtepakets A, für das Eurosport die Pay-TV-Rechte erworben hat, werden in den kommenden Wochen fortgeführt“, hieß es damals bei Discovery. Doch nun sind die Fronten zwischen dem in Deutschland expandierenden US-Konzern und dem derzeitigen Marktführer im Bezahl-Bereich verhärtet.

Alle Spiele live sind daher nicht mehr bei Sky zu sehen, und für die 45 fehlenden Begegnungen benötigen die Fans nach Angaben des Konkurrenten die „Eurosport Player App“. Dort werden die Partien „gezeigt und stehen damit auf den Bildschirmen moderner Fernseher, auf Computern, Tablets und auf mobilen Endgeräten zur Verfügung“.