Bild vergrößern Auch Erlebnisanbieter Mydays und das Pauschalreiseportal weg.de gehören zu dem Medienkonzern. dpa Bild:

Pro Sieben Sat 1 trennt sich von einem Teil seines Reisegeschäfts. Der Medienkonzern verkauft dazu das Online-Reisebüro Etraveli an den Finanzinvestor CVC. Den Erlös will Pro Sieben in das Wachstum stecken.