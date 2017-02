ParisWegen der bevorstehenden Präsidentenwahlen in Frankreich will Facebook dort stärker gegen die Verbreitung von Falschmeldungen vorgehen. Man werde dazu mit mehreren führenden französischen Nachrichtenorganisationen zusammenarbeiten, darunter die Agentur AFP, BFM TV, das Magazin „L'Express“ und die Zeitung „Le Monde“, teilte das weltgrößte soziale Netzwerk am Montag mit. Ziel sei es sicherzustellen, dass auf der Plattform keine sogenannten Fake News veröffentlicht werden. Der US-Internetriese Google ist nach eigenen Angaben ebenfalls Teil der Initiative „Cross Check“.

Kritiker werfen Facebook vor, während des Wahlkampfes in den USA nicht ausreichend gegen Falschmeldungen vorgegangen zu sein. Der Republikaner Donald Trump hatte die Wahl im November überraschend gewonnen. Die Franzosen wählen im April und Mai ihr neues Staatsoberhaupt.