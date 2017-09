Bild vergrößern In manchen Gegenden ist den großen Telekomkonzernen die Verlegung von Glasfaserkabeln bis in die Häuser zu kostspielig. dpa Bild:

Die zur niederländischen Rabobank gehörende Rabo Real Estate Gruppe beteiligt sich am Neubau eines superschnellen Glasfasernetzes in Deutschland. In Bretten investiert sie zehn Millionen Euro in schnelles Internet.