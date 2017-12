Für den Ausbau vor allem in ländlichen Regionen wollen Telekom und EWE bis zu zwei Milliarden Euro in die Hand nehmen.

Bonn/OldenburgDie Deutsche Telekom und der regionale Netzbetreiber EWE wollen zusammen das Glasfasernetz im Nordwesten ausbauen und bis zu zwei Milliarden Euro investieren. Dafür soll ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, an dem sowohl die Telekom als auch der Anbieter aus Oldenburg je zur Hälfte beteiligt sein sollen, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Das Kartellamt muss die Kooperation noch genehmigen.

Das Joint Venture will ab dem geplanten Start Mitte 2018 in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen mehr als eine Million Privathaushalte direkt ans Glasfasernetz anschließen und damit ultraschnelle Internetanschlüsse anbieten. Dafür will Telekom-Chef Tim Höttges allerdings in der Kooperation von der Regulierung durch die Bundesnetzagentur ausgenommen werden. Diese reguliert, zu welchen Bedingungen und Preisen andere Anbieter das Netz der Telekom nutzen können. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte über das Vorhaben berichtet.