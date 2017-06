Ein Jahr ist seither vergangen und am Freitag muss Samwer seinen Aktionären im Berliner Rocket Tower erneut Rede und Antwort stehen. Zu erklären gibt es einiges: Der Kurs der Rocket-Aktie legte in den vergangenen Monaten eine nervenstrapazierende Berg- und Talfahrt hin. Nachdem die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik Ende Februar ihren Anteil deutlich reduzierte, erreichte die Aktie zunächst neue Tiefstände, Zweifel am Geschäftsmodell der Berliner tauchten auf.

Inzwischen hat sich das Papier zwar wieder berappelt und liegt nun in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Doch noch immer steht der Beweis aus, dass Rocket Internet wirklich in der Lage ist, Start-ups hochzuziehen und zu Milliarden-Werten an der Börse zu versilbern. Doch jetzt – so deutete sich in den vergangenen Wochen an – will Samwer endlich den Befreiungsschlag wagen. Sowohl für den Kochboxversender Hellofresh als auch für den Onlinelieferdienst Delivery Hero würden Börsengänge ausgelotet, heißt es in Finanzkreisen.

Am weitesten scheinen dabei die Pläne von Delivery Hero gereift: Das Berliner Start-up mit Marken wie Lieferheld, Foodora und Pizza.de wurde nach Informationen der WirtschaftsWoche am 29. Mai von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft umfirmiert. Der Schritt ist Voraussetzung für einen Börsengang, der laut Finanzkreisen für Juli erwartet wird. „Die Umwandlung in eine AG war schon länger geplant, um der Größe des Unternehmens gerecht zu werden“, bestätigte ein Sprecher. Gründer Niklas Östberg und Finanzchef Emmanuel Thomassin wurden von den Anteilseignern, darunter die Holding Rocket Internet, zu den ersten Vorständen der Gesellschaft bestimmt. Beim Börsengang dürfte Delivery Hero laut Finanzkreisen mit gut 3,5 Milliarden Euro bewertet werden.