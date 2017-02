Der überraschende Widerstand der US-Behörden gegen die Übernahme des amerikanischen Chipherstellers Wolfspeed bringt Deutschlands größten Halbleiterhersteller Infineon in Bedrängnis. An der Börse sackte die Aktie des Dax-Konzerns am Donnerstagmorgen um rund drei Prozent ab. "Es sieht so aus, als ob die Akquisition nicht zustande kommen wird", schrieb Harald Schnitzer von der DZ Bank in einer Kurzanalyse. "Dies ist ein Rückschlag für Infineon." Der Kauf von Wolfspeed sei für die Bayern wichtig, um die technologische Führung zu erhalten, hieß es in einer Analyse der Baader Bank. Infineon und die Wolfspeed-Mutter Cree hatten in der Nacht vom Widerstand der US-Behörden berichtet

Der Genehmigungsausschuss der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump, das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), habe beide Unternehmen darüber informiert, dass die Übernahme als Risiko für die nationale Sicherheit der USA angesehen werde, hieß es.