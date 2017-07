2007 von Malte Zeeck und Philipp von Plato gegründet, hat InterNations heute mehr als 2,7 Millionen Mitglieder und ist in rund 390 Städten weltweit vertreten. Das Netzwerk richtet sich an die sogenannten Expats, also Arbeitnehmer, die von ihrem Unternehmen für eine gewisse Zeit ins Ausland geschickt werden. InterNations bietet seinen Mitglieder die Möglichkeit sich untereinander zu vernetzen - zum Beispiel auch bei Fragen zur Wohnungssuche oder Behördengängen. Mit mehr als 6.000 sogenannten „Ambassadors“ und „Consuls“ vernetzt die Plattform auch offline seine Nutzer: Die ehrenamtlichen Ansprechpartner vor Ort fungieren als Ansprechpartner für andere Mitglieder und organisieren Veranstaltungen.

Denn darauf setzt InterNations abseits der digitalen Vernetzung: Rund 50.000 Events mit insgesamt 1,5 Millionen Teilnehmern hat das Netzwerk nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr veranstaltet. Ein Bereich, der auch Xing interessiert: „XING verstärkt sich mit einem internationalen Spezialisten für lokales Offline-Netzwerken“, teilt Xing-Chef Thomas Voellmoeller mit. Denn auch die Burda-Tochter setzt verstärkt auf die Vernetzung abseits digitaler Sphären: Mit Veranstaltungen wie der „New Work Experience“ will sich Xing auch analog als Vernetzer etablieren. Für InterNations zahlt das Unternehmen rund 10 Millionen Euro. Bei Erreichung der operativen Ziele kann bis 2020 zusätzlich ein Earn Out in einem erwarteten Rahmen von 8 bis 20 Millionen Euro erzielt werden, teilt Xing mit. Die Gründer Zeeck und Plato sollen auch künftig an Bord bleiben. Das Facebook für Expat ist profitabel und steigert seine Erlöse mit zweistelligen Wachstumsraten. Für 2018 strebe InterNations einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich an, teilt Xing mit.

Will Xing nun also doch sein Angebot global ausrollen? Nein, teilt das Unternehmen mit. Das Karrierenetzwerk konzentriere sich weiter auf den deutschsprachigen Markt. InterNations wird auch deshalb unter der eigenen Marke weitergeführt. Es geht also nicht darum, Xing selbst ins Ausland zu bringen, wohl aber Angebote, die für ausländische Märkte durchaus interessant sein könnten. In den Vereinigten Staaten erprobt Xing das derzeit mit einer anderen Tochter, der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu.

Dabei agiert Xing aus einer Position der bilanziellen Stärke: Im ersten Quartal 2017 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf rund 42 Millionen Euro. Beim Mitgliederwachstum sah es ähnlich aus: Im März hatte das Karrierenetzwerk die Marke von zwölf Millionen Mitgliedern geknackt. Im ersten Quartal kamen 567.000 neue hinzu – ein Rekord. Der Gewinn konnte da nicht ganz mithalten: Mit 5,1 Millionen lag er leicht unter dem Vorjahresniveau von 5,3 Millionen Euro. Grund waren allerdings planmäßige Investitionen.