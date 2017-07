Bild vergrößern Der CEO von Apple (links) hat dem US-Präsidenten angeblich drei neue Fabriken in den USA versprochen. Reuters Bild:

Kein Geringerer als der US-Präsident Donald Trump will aus erster Hand erfahren haben, dass Apple in den USA gleich drei neue Fabriken bauen will. Das habe ihm Konzernchef Tim Cook verraten, verkündete Trump.