Houston Eine Werbung für das US-Bier „Budweiser“ sorgte am Sonntag während des Super Bowl in den USA für Aufregung. Zu sehen ist die Geschichte des deutschen Einwanderers und Unternehmensmitgründers Adolphus Busch, der in den 1850er Jahren von US-Anwohnern zunächst nicht willkommen geheißen wurde. Das Unternehmen Anheuser-Busch erklärte, den Spot bereits vor dem umstrittenen Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump gedreht zu haben. Es sei aber töricht, davon auszugehen, dass die Werbung die politische Debatte nicht befeuern werde.

Eine weitere Werbesendung löste Spott in den sozialen Netzwerken aus. Der Spot sollte das Image von Erdöl verbessern und skandierte Sprüche wie „Öl pumpt das Leben auf“ (oil pumps life). Hinter der Kampagne steckte das American Petroleum Institute, das die Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten repräsentiert. Auf Twitter erklärten User danach, Öl sei das neue Bier und sie wollten es sofort kaufen. Andere bezeugten ironisch, sie liebten Öl, weil Freunde davon abhängig seien.