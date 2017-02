MünchenProSiebenSat.1 wälzt Pläne für die Zukunft seines florierenden Online-Reisegeschäfts. Das Management prüfe verschiedene strategische Optionen für dieses Segment, teilte der Fernsehkonzern am Donnerstag mit. Das Portfolio der Konzernbeteiligungen solle laufend überarbeitet werden, erläuterte ProSiebenSat.1 und verwies dazu auf eine jüngst geschlossene Partnerschaft mit den TV-Konzernen Mediaset in Italien und TF1 in Frankreich. Beide Unternehmen waren über eine Kapitalerhöhung bei der ProSiebenSat.1-Tochter Studio71 eingestiegen. Studio71 vertreibt Videos auf Plattformen wie Youtube und profitiert damit von Werbeeinnahmen.