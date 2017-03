Menlo ParkSeit Jahren schon fragen Facebook-Nutzer vergeblich nach einem „Gefällt-mir-nicht“-Button, jetzt testet das weltgrößte Online-Netzwerk in seinem Kurzmitteilungdienst Messenger ein Emoji mit gesenktem Daum. Das Ausmaß des Feldversuchs blieb am Montag unklar. Genauso ist bei den vielen Tests von Facebook unter einer Auswahl von Nutzern offen, ob eine Funktion am Ende eingeführt wird.

Der gesenkte gelbe Daumen ist Teil eines Tests von Emojis, mit denen man eine breitere Palette an Reaktionen ausdrücken kann.