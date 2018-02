Im Ringen um die Käufergunst der Chinesen setzt Apple auf den beliebten Bezahldienstanbieter Alipay. Künftig werde die gleichnamige Bezahl-App in den 41 chinesischen Apple-Läden akzeptiert, kündigte der Alipay-Betreiber Ant Financial am Mittwoch an. Es ist das erste Mal, dass Apple neben seinem eigenen Zahlungssystem einen anderen Anbieter zulässt. Ant Financial gehört zum Amazon-Rivalen Alibaba. Die Chinesen gelten als technikaffin und wickeln vergleichsweise viele Geschäfte über ihr Smartphone ab.