„Wir sind enttäuscht, dass der Wolfspeed-Verkauf an Infineon nicht abgeschlossen werden kann“, teilte Cree-Chef Chuck Swoboda mit. Er kündigte an, den Fokus jetzt wieder auf das Wachstum der Sparte richten zu wollen. Zudem stellte sein Konzern Infineon eine Ausfallgebühr in Höhe von 12,5 Millionen Dollar in Rechnung.