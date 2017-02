DüsseldorfIm Geschäftsbericht bezeichnet sich SAP als „DAS Cloud-Unternehmen“. Der deutsche Softwarekonzern hat in den vergangenen Jahren Milliarden von Euro investiert, um seine Dienste aus der Datenwolke auszubauen. Was die Selbstdarstellung mit Großbuchstaben allerdings nicht so deutlich sagt: Bislang stammt der größte Teil des Zukunftsgeschäfts aus Zukäufen – das Kerngeschäft mit Software zur Unternehmenssteuerung trägt dazu kaum etwas bei.

Das soll sich nun ändern: Am Donnerstag stellte SAP auf dem Kapitalmarkttag in New York Neuerungen für das Programmpaket S4/Hana vor, die es ermöglichen, die Software vollständig in der Cloud laufen zu lassen. Kunden sollen von regelmäßigen Updates und Künstlicher Intelligenz profitieren. Vorstandssprecher Bill McDermott stellte den anwesenden Analysten gute Geschäfte in Aussicht: „S4/Hana is the enchilada“, sagte er in seinem üblichen Überschwang. Sinngemäß: Ganz großes Tennis.