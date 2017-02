BrüsselGoogle arbeitet an einer Technologie, mit der Zeitungsverlage und Onlineplattformen Hasskommentare im Internet herausfiltern können. Ein entsprechendes Projekt stellte der US-Konzern am Donnerstag vor. Die Software soll beleidigende Beiträge zu Onlineartikeln maschinell auffinden können. Bislang müssen das Mitarbeiter übernehmen, was mühsam und teuer ist. Getestet wurde das Verfahren von der „New York Times“. Nun soll es auch anderen potenziellen Interessenten wie dem „Guardian“ und dem „Economist“ angeboten werden. Danach soll es auch Internetnetzwerken wie Facebook und Twitter offenstehen.

Entwickelt wurde die Software mit dem Namen „Perspective“ von der Firma Jigsaw, die zum Google-Mutterkonzern Alphabet gehört. Viele Webseiten hätten wegen der Flut von Hasskommentaren ihre Kommentarangebote für Leser aufgegeben, erläuterte Jigsaw-Präsident Jared Cohen. „Wir glauben, dass Technologie helfen kann.“