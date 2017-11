Frankfurt/MünchenMindestens vier Finanzinvestoren wollen sich Insidern zufolge an Verivox, Parship und anderen Internet-Unternehmen von ProSiebenSat.1 beteiligen. Unter anderem hätten EQT und General Atlantic Offerten für einen Anteil von 30 bis 40 Prozent an der Digital-Sparte des bayerischen Fernsehkonzerns vorgelegt, sagten mehrere mit dem Prozess vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Insgesamt gebe es „eine Handvoll“ Bieter. ProSieben Digital werde dabei mit mehr als 1,3 Milliarden Euro bewertet.

Auch der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto sucht Insidern zufolge Minderheitseigentümer im Online-Geschäft: Zum Verkauf stehe ein Anteil am Internet-Modehändler About You, der 2016 in einer Finanzierungsrunde mit 320 Millionen Euro bewertet worden war, sagten mehrere mit der Suche vertraute Personen. Der Verkauf wird von der Investmentbank Goldman Sachs organisiert.