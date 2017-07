Wegen des Gewinnanstiegs im ersten Quartal und höheren Erwartungen an das PC-Geschäft erhöhte Intel seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr um 15 Cent auf ungefähr drei Dollar je Aktie. Auch beim Umsatz zeigte sich der AMD-Rivale optimistischer und geht nun von 61,3 Milliarden Dollar aus. Das sind 1,3 Milliarden Dollar mehr als die vorherige Schätzung.

BangaloreDer weltgrößte Chip-Hersteller Intel hat dank eines sich stabilisierenden PC-Marktes und Zuwächsen im Geschäft mit Datenzentren Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert. Der Überschuss erhöhte sich im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 111 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara am Donnerstagabend mitteilte. Der Umsatz verbesserte sich um neun Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar.

An der Wall Street nahmen die Anleger die Zahlen mit Wohlwollen auf. Intel-Aktien legten nachbörslich gut vier Prozent zu.

Der Chip-Riese hat den Trend zu Smartphones und Tablets verschlafen. Nach einer strategischen Neuausrichtung stehen mittlerweile Chips für Rechenzentren und die Automobilindustrie im Fokus. Außerdem bietet Intel auch verstärkt Softwaredienste via Internet an, das sogenannte Cloud-Computing, in dem zahlreiche Technologiefirmen mitmischen.