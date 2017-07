WashingtonDie Chefs führender amerikanischer IT-Konzerne sollen sich in einem Ausschuss des Repräsentantenhauses zu den umstrittenen Regeln zur Netzneutralität äußern. Der Vorsitzende des Ausschusses für Energie und Handel, Greg Walden, setzte die Anhörung für den 7. September an, wie am Dienstag bekanntwurde. Geladen sind die Konzernlenker der Google-Mutter Alphabet, Facebook und Amazon.com, des Streamingdienstes Netflix, der Netzbetreiber AT&T und Verizon sowie anderer Firmen. Das Gremium des Repräsentantenhauses ist auch für Fragen der Telekommunikation zuständig.