Der Vorstand von SAP wird weiblicher und internationaler: Im Zuge eines größeren organisatorischen Umbaus beruft der Aufsichtsrat die Irin Adaire Fox-Martin und die US-Amerikanerin Jennifer Morgan in das Führungsgremium. Sie teilen sich ab Mai die Verantwortung für den weltweiten Vertrieb, wie der Softwarehersteller am Donnerstag in Walldorf mitteilte. Während Rob Enslin und Bernd Leukert mehr Verantwortung bekommen, verlässt Steve Singh das Gremium.

Fox-Martin leitet bisher das Geschäft in der Region Asien-Pazifik-Japan, Morgan in Nordamerika. Sie seien „die besten Leiter einer Feldorganisation, die wir haben“, sagte SAP-Vorstandssprecher Bill McDermott. „Sie sind nur zufällig Frauen.“ Trotzdem habe die Berufung eine Signalwirkung: „In einer Firma mit 85.000 Mitarbeitern werden Leute aufschauen und sagen: Das kann ich auch.“ Mit der Berufung der Vertriebsspezialistinnen löst SAP das Versprechen ein, in diesem Jahr wieder mindestens eine Frau in den Vorstand zu befördern.