TokioErstmals seit Jahren hat der Display-Produzent Sharp unter dem Strich in einem Quartal wieder Geld verdient. In den Monaten Oktober bis Dezember waren es 4,2 Milliarden Yen – umgerechnet rund 34,5 Millionen Euro –, wie der japanische Konzern am Freitag mitteilte.

Einen Netto-Überschuss hatte es zuletzt Mitte 2014 gegeben. Sharp war wegen des scharfen Wettbewerbs in der Branche ins Hintertreffen geraten und musste vom taiwanischen Apple-Zulieferer Foxconn vor dem Aus bewahrt werden.