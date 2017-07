München Am Rundfunkbeitrag kommt hierzulande niemand vorbei. Alle Klagen gegen die Zwangsgebühr für ARD und ZDF haben nichts genützt. Umso erstaunlicher ist es, dass die Deutschen auch freiwillig fürs Fernsehen zahlen - und zwar jedes Jahr mehr. Das beweisen die neuen Zahlen des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Demnach haben die Konsumenten vergangenes Jahr rund 2,7 Milliarden Euro fürs Bezahlfernsehen und das so genannte Video-on-Demand ausgegeben. Das entspricht einem Plus von knapp zehn Prozent im Vergleich zu 2015.

„Pay-TV ist eine außergewöhnliche Wachstumsstory“, sagte Frank Giersberg, Leiter Marktentwicklung im VPRT, an diesem Dienstag in München. In den vergangenen fünf Jahren sei der Umsatz der Branche um die Hälfte in die Höhe geschossen. Ein immer größeres Angebot fände ein steigendes Interesse der Kunden. So haben die Zuschauer laut VPRT inzwischen die Wahl unter 103 Bezahlkanälen. 7,6 Millionen Deutsche besitzen ein Abonnement bei den Anbietern.