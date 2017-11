Düsseldorf Die Zahlen von Snapchat waren enttäuschend, aber dann augenscheinlich nicht zu sehr, dass sich nicht der chinesische Multi Tencent nicht doch noch Hoffnungen auf Besserung machen würde: Wie „CNBC“ und „Bloomberg“ berichten, soll der Internet-Konzern, zu dem auch Whatsapp-Konkurrent WeChat gehört, zehn Prozent an dem börsengelisteten Unternehmen aus Los Angeles übernommen haben. Die Aktien seien öffentlich erworben worden: Tencent erhält damit keinen Platz im Board und besitzt keinerlei Stimmrechte – so wie alle Snap-Aktionäre, das hatten die beiden Gründer Evan Spiegel und Bobby Murphy so festlegen lassen.

Der Zeitpunkt für den Einstieg war günstig: Nach Bekanntgabe der Zahlen war der Aktienkurs der Bilder- und Videoschnipselapp um über 15 Prozent gefallen und lag zwischenzeitlich bei unter 12 US-Dollar. Nach Bekanntwerden der Tencent-Meldung legte das Papier auf über 15 US-Dollar zu. Was sich Tencent von dem Einstieg in das Unternehmen verspricht, ist unklar. Vielleicht ist es die Hoffnung auf die umfangreichen Umbaumaßnahmen, die Gründer Spiegel zu den Quartalszahlen bekannt gegeben hat.