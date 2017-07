DüsseldorfEs ist halb vier am Sonntagnachmittag, als die Telekom bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Es waren zu wenig Kunden im Netz registriert – und es wurden immer weniger. Schnell stand fest: Die Router werden angegriffen und fallen reihenweise aus. Mehr als eine Million Kunden sind vom Internet abgeschnitten. Das war am 27. November vergangenen Jahres.

Fast auf den Tag genau acht Monate später wird am heutigen Freitag um halb zehn Uhr morgens ein junger Mann den Gerichtsaal im Kölner Landgericht betreten. Daniel K. ist Brite, in London geboren. Er hat bereits gestanden, den Angriff gesteuert zu haben. Im Februar war der 29-Jährige am Flughafen in London festgenommen worden. Die Deutsche Telekom und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hatten die Attacke analysiert und sind auf den Server gestoßen, den Daniel K. genutzt hatte, und E-Mail-Adressen. Ein solcher Fang ist selten, denn die meisten Hacker schaffen es, ihre Spuren bis zu Unkenntlichkeit zu verwischen.