Die Investition in die Chipfabrik in Dresden, gleichzeitig die größte Einzelinvestition von Bosch in ein Werk in 130 Jahren Firmengeschichte, zeigt vor allem eines: Wofür der Bosch-Konzern für seine Zukunft bereit ist Milliarden in die Hand zu nehmen – aber auch wofür nicht mehr.

Sensoren, die Beschleunigung, Drehraten, Massenfluss, Druck und Umwelt erfassen, machen Autos immer intelligenter, bis sie eines Tages alleine fahren können. Mikrofone und Chips für Fahrzeugsteuergeräte ebenfalls.