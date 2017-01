New YorkDer harte Wettbewerb mit Rivalen wie der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile US hat den amerikanischen Mobilfunk-Riesen Verizon ausgebremst. Im abgelaufenen Quartal bis Ende Dezember 2016 sei der Umsatz um mehr als fünf Prozent auf 32,24 Milliarden Dollar gefallen, teilte das Unternehmen, das das Kerngeschäft von Yahoo übernehmen will, am Dienstag mit. Der Nettogewinn ging sogar um über 16 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar zurück.

Die New Yorker dominieren zusammen mit AT&T den Mobilfunkmarkt in den USA. T-Mobile US und Sprint greifen die Platzhirsche aber mit zahlreichen Lockangeboten an. So konnte Verizon zum Jahresende 2016 per saldo nur 591.000 Privatkunden hinzugewinnen, während Marktexperten mit 726.000 gerechnet hatten. An der Wall Street gaben Verizon-Aktien daraufhin vorbörslich knapp drei Prozent nach.