Telekom-Chef Timotheus Höttges macht einen zu geringen Aktienwert für das Scheitern der Fusion mit Sprint verantwortlich. Das geht aus einem Blog an die Mitarbeiter hervor. Man habe für den Deal gekämpft, so Höttges.

FrankfurtTelekom-Chef Timotheus Höttges hat das Aus der Fusionsverhandlungen zwischen der US-Tochter T-Mobile US und dem Wettbewerber Sprint mit der Aussicht auf eine zu geringe Ausbeute begründet. „Am Ende geht es immer darum, Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Unser Eindruck war, dass diese Rechnung nicht aufgeht“, schrieb Höttges in einem Blog an die Mitarbeiter, in den Reuters am Dienstag Einblick nehmen konnte. Es sei absehbar gewesen, dass auch die Führung zu kompliziert geworden wäre. Denn für die Telekom sei wichtig gewesen, "wer im Tagesgeschäft das Sagen hat und wie die Anteilsverhältnisse sind". Zudem sei die angestrebte Partnerschaft bereits während der Verhandlungen durch Weitergabe vertraulicher Informationen an die Medien belastet worden.

Höttges gab in dem Schreiben detailliert Einblick, wie sehr sich das Führungsteam in den vergangenen Tagen und Wochen für eine Fusion mit Sprint eingesetzt hat. Er selbst habe in der letzten Woche „50.000 Kilometer in sieben Tagen, also tatsächlich einmal rund um den Globus“ zurückgelegt. Unter anderem sei er nach New York gereist sowie nach Tokio, wo er zusammen mit dem Chef von Sprint-Eigner Softbank, Masayoshi Son, in dessen Privathaus zu Abend gegessen habe. „Wir haben gekämpft für diesen Deal“, betonte Höttges.