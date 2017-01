LondonDer Bilanzskandal beim britischen Telekomkonzern BT Group hat größere Ausmaße als gedacht. Weitergehende Untersuchungen hätten ergeben, dass die Bilanzen der italienischen Tochter in weit größerem Umfang aufgebläht wurden als zuvor angenommen, teilte der Konzern am Dienstag mit. BT bezifferte den Abschreibungsbedarf auf nun 530 Millionen britische Pfund, umgerechnet etwa 615 Millionen Euro.

Der Großteil der Belastungen für dieses Jahr wird im dritten Geschäftsquartal (Ende Dezember) anfallen, über das BT am 27. Januar berichten will. Umsatz und Ebitda würden jeweils um rund 120 Millionen Pfund geschmälert, hieß es. An der Dividende will BT nicht rütteln, diese soll sowohl 2016/17 als auch 2017/18 um mindestens zehn Prozent steigen.