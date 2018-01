Las VegasEs ist eine Messe der Superlative: Die 51. CES, die am Sonntagabend in Las Vegas eröffnet, ist mit 250.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die größte ihrer Geschichte. Und aus der ehemaligen „Consumer Electronics Show“, der Leistungsschau für Fernseher, Kofferradios und Stereoanlagen, ist eine veritable Zukunftsmesse geworden. Die Unterhaltungselektronik ist mit der Cloud verbunden, künstliche Intelligenz steuert per Sprachbefehl Geräte im Haus und im Auto, und digitale Assistenten drängen sich unverfroren in jeden Lebensbereich. Die wichtigsten Trends im Überblick.

Wenn Alexa im Kopfhörer lauscht

Dies Stars und größten Kampfhähne (oder Hühner) auf der Messe heißen Alexa von Amazon und Assistent von Google, Cortana von Microsoft und Bixby von Samsung. Die digitalen Sprachassistenten haben bereits vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt, aber in diesem Jahr wird es praktisch unmöglich sein, ihnen zu entkommen.