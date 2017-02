„Die ganze Welt schaut auf Twitter, wir wachsen nicht so, wie die Welt es von uns erwartet, aber es gibt etwas, das weiterhin wächst, das ist Twitters Einfluss und Wirkung“, rechtfertigt sich Twitter-Chef Jack Dorsey im Gespräch mit Analysten, das traditionell an die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse anschließt.

Selbst Twitter-Gründer Dorsey gibt inzwischen zu: „Nutzer müssen zu lange suchen, bis sie die gewünschten Inhalte finden.“ Er will die Bedienung von Twitter nun so einfach machen „wie den Blick aus dem Fenster“, wachsen soll vor allem die Sichtbarkeit von Live-Inhalten.

Der Anteil am weltweiten Werbegeschäft wird weiter sinken, laut Prognose der US-Marktforschungsfirma eMarketer in diesem Jahr auf 1,1 Prozent. „Twitter verliert schnell an Zugkraft“, sagt Analystin Debra Aho Williamson. Zwar sei die Plattform bekannt als Ort, an dem in Echtzeit über aktuelle Ereignisse diskutiert werden. „Darin besteht fraglos ein großer Wert, aber der Firma gelingt es offenbar nicht, wieder auf Kurs zu kommen.“