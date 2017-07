ParisEin Gericht in Paris hat entschieden, dass Internetriese Google in Frankreich keine 1,1 Milliarden Euro an Steuern nachzahlen muss. Der Konzern, der seine Europa-Zentrale in Irland hat, habe mit dem französischen Ableger Google France keine „dauerhafte Niederlassung“ in Frankreich, erklärte der Pariser Verwaltungsgerichtshof am Mittwoch. Die französischen Steuerbehörden hatten argumentiert, dass Google für die Jahre 2005 bis 2010 Steuern in Frankreich nachzahlen müsste, da das US-Unternehmen und seine Nebenstelle in Irland Dienstleistungen für Werbung an französische Kunden verkauft hätten.