New YorkAlles fing an mit WeChat, frei übersetzt „Wir quasseln“. 2011 gegründet hat das chinesische Netzwerk mittlerweile knapp eine Milliarde Nutzer. Und die chatten nicht nur, sondern nutzen im Grunde jetzt schon die Zukunft des Internets. Man braucht nur noch eine einzige App, die alles kann, zum Beispiel auch eine Freundin buchen.

Dann breitet sich gerade, besonders in Manhattan, WeWork aus. „Wir malochen“, würde der Ruhrpöttler sagen. Man sitzt zusammen in einem großem Raum oder in abgetrennten Buchten oder Büros. Das Arbeiten fühlt sich nicht mehr so einsam an. Außerdem gibt es Freibier – WeDrink?