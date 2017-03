SeoulDer wegen Bestechung und Veruntreuung angeklagte Chef der Samsung-Gruppe, Lee Jae-yong, muss sich ab kommenden Donnerstag vor Gericht verantworten. „Der anstehende Samsung-Prozess könnte das Verfahren des Jahrhunderts werden, das die ganze Welt verfolgt“, sagte Sonderermittler Park Young-soo am Freitag vor Journalisten in Seoul.

Lee wird vorgeworfen, in den Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye verstrickt zu sein. Er soll umgerechnet 34 Millionen Euro Schmiergeld gezahlt haben, um die Zustimmung der Regierung zu einer wichtigen Fusion innerhalb der Gruppe zu bekommen. Das Geld ging demnach an Organisationen einer Freundin von Präsidentin Park, gegen die das Parlament im Dezember ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet hat. Lee befindet sich seit Mitte Februar in Untersuchungshaft.