MünchenMehr als die Hälfte der neu zu vergebenden Aufsichtsratsposten in MDax-Unternehmen sind im vergangenen Jahr mit Frauen besetzt worden. Mit 24 neu in die Kontrollgremien gewählten Frauen sei der Anteil weiblicher MDax-Aufseher auf 25 Prozent gestiegen, teilte die US-Personalberatung Russell Reynolds am Freitag in München mit. Allerdings habe nicht einmal die Hälfte von ihnen Erfahrungen im Top-Management. Der MDax ist die „zweite Börsenliga“ nach dem Dax.

Weibliche Aufsichtsratsmitglieder seien in der Regel deutlich jünger - der durchschnittliche Mann dort sei 62 Jahre und damit zehn Jahre älter als seine Kollegin, heiß es in der Studie. Mit einer Frauenquote von 50 Prozent an der Spitze stünden die Konzerne Bilfinger und Hella mit 50 Prozent. Nur Männer säßen dagegen bei Tag Immobilien, RTL Group, Zalando, Rational und Deutsche Wohnen in den Aufsichtsgremien.